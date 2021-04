Il sogno del Paris Saint Germain di Leonardo e Neymar è l’assalto a Leo Messi, in scadenza di contratto a giugno, è pronta un’offerta irrinunciabile.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, che segue le anticipazioni di ieri di Tnt Sports Brasile, il Paris Saint Germain starebbe preparando l’offensiva per Messi, il simbolo del Barcellona che non ha nemmeno iniziativa la trattativa per il rinnovo.

I blaugrana hanno vinto la Coppa del Re, giovedì con il recupero contro il Granada possono sorpassare l’Atletico Madrid in testa alla classifica, proprio prima dello scontro diretto.

Jorge Messi, il padre che cura anche gli interessi di Leo, è arrivato a Barcellona qualche giorno fa ma nè la società nè la “Pulce” vogliono discutere del contratto con la stagione ancora in corso.

Messi l’ha anche dichiarato in un’intervista qualche settimana fa che non avrebbe preso alcuna decisione fino alla conclusione del campionato.

Il Psg intanto prepara l’assalto, sarebbe pronta un’offerta molto ricca con un contratto biennale con opzione per la terza annata.

Messi confuso tra Laporta e Neymar

La scorsa estate Messi è stato fortemente tentato dal Manchester City, ha resistito ma, vista la situazione politica del Barcellona, aveva deciso che probabilmente il tempo in Catalogna fosse finito, considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2021.

L’elezione di Joan Laporta nel ruolo di presidente ha cambiato tutto, oggi Messi è di nuovo al centro del mondo Barcellona e anche i risultati in campo raccontano la serenità raggiunta.

Il Barcellona non può raggiungere la proposta del Paris Saint Germain, Messi è consapevole delle difficoltà del club che la pandemia ha reso ancora più gravose.

Laporta proverà a giocare sulla durata del contratto, offrendogli la permanenza praticamente a vita spalmando così l’ingaggio per un tempo più lungo.

Dall’altra parte ci sono Leonardo, che ha dichiarato che lo spazio per Messi al Psg ci sarà sempre, e soprattutto Neymar, il cui sogno è tornare a giocare con l’amico Leo.

Il suo attuale piano è rinnovare il contratto con il Paris Saint Germain e spingere per l’acquisto di Messi.

Altri giocatori del Psg, come Paredes e Di Maria, anche sia in forma pubblica che privata stanno caldeggiando il grande blitz in casa Barcellona.