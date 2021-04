Guai grossi per Zidane. Infortunio per Dani Carvajal: stagione finita in anticipo per il terzino. Rischia di saltare anche l’Europeo.

Non arrivano buone notizie per Zinedine Zidane. L’allenatore del Real Madrid deve fare i conti con l’infortunio di Dani Carvajal che mette a rischio il rush finale della stagione. Il calciatore dei Blancos ha rimediato un brutto infortunio alla gamba destro che non gli consentirà di scendere in campo per le ultime giornate di campionato.

Infortunio Carvajal, le ultime

Il club spagnolo ha diramato un comunicato ufficiale circa le ultime sulle condizioni di salute del ragazzo. Di seguito la nota apparsa sui canali societari: “Dopo i test effettuati oggi a Dani Carvajal da parte dei Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio al muscolo semimembranoso della gamba destra. In attesa di evoluzione”.

Parte médico de Carvajal.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 29, 2021

L’infortunio potrebbe rovinare non solo i piani del Real. Anche la Spagna di Luis Enrique resta in apprensione. Secondo ‘Mundo Deportivo’, infatti, il giocatore rischia di saltare la fase finale di Euro 2020. Salvo clamorosi ribaltoni ed un recupero lampo, il CT della Nazionale spagnola non potrà contare sulle prestazioni del calciatore dei Blancos.