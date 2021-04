La Juventus pronta a una rivoluzione: possibile cessione in Premier League per Szczesny e Rabiot, Kean legato a uno scambio con quest’ultimo

Una vera e propria rivoluzione attenderà la Juventus al termine della stagione. A prescindere dalla qualificazione o meno in Champions (aspetto comunque tutt’altro che secondario), la società bianconera cambierà molto in estate per tornare subito vincente in Italia. L’operazione di rilancio della società bianconera toccherà ogni linea del campo.

Tiene banco naturalmente pure il futuro della guida tecnica con le continue voci su un divorzio da Andrea Pirlo e il possibile ritorno di Massimiliano Allegri.

L’aspetto prioritario su tutto resta comunque il potenziamento della rosa. Diversi sono i calciatori che potrebbero andare via al termine della stagione e che sono nel mirino della Premier League.

Juventus: Kean potrebbe tornare attraverso la cessione di Rabiot, interesse Premier per Szczesny

“Tuttosport” parla della possibilità che uno dei sacrifici della Juventus possa essere Wojciech Szczesny. Il portiere polacco potrebbe essere ceduto per generare una plusvalenza. Da ormai qualche settimana si parla con insistenza della possibilità che in bianconero possa arrivare Gigio Donnarumma per un’operazione di mercato che avrebbe del clamoroso.

Szczesny ha molte richieste in Premier League, campionato in cui ha già giocato prima di trasferirsi in Italia e cominciare la sua avventura in serie A con la maglia della Roma. Gli estimatori dunque in Inghilterra non gli mancano, inoltre è reduce da una stagione giù di tono per cui la Juventus si guarda intorno.

Anche Adrien Rabiot potrebbe lasciare la società del presidente Agnelli. Sul calciatore francese esistono da tempo i riflettori di club del calibro di Everton e Manchester United. Con la formazione allenata da Ancelotti potrebbe profilarsi l’opportunità di uno scambio. In bianconero approderebbe Moise Kean che la Juventus riporterebbe volentieri a Torino. Il calciatore, in questa stagione, si sta mettendo in luce in prestito al Paris Saint Germain. La Juventus lo riporterebbe a Torino molto volentieri e nella trattativa potrebbe rientrare anche Merih Demiral.

La valutazione di Rabiot è superiore ai 20 milioni di euro ma in questo esistono alcune difficoltà legate al sostanzioso ingaggio percepito dall’ex Psg. Una cifra che scoraggia anche le big d’Europa, poco disposte a pagare quella cifra per lui. Sul francese ci sarebbe inoltre anche il Barcellona.