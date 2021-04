La Lazio pensa a Franck Ribery per la prossima stagione, ma l’ex Bayern dovrebbe firmare il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina di Commisso.

La rosa della Lazio è tra le più anziane di Europa e ciò spinge la società biancoceleste a un progetto di ringiovanimento della formazione, soprattutto per un progetto sempre più ambizioso nel futuro. Innanzitutto bisognerà capire il futuro di Simone Inzaghi, il quale dovrebbe essere pronto al rinnovo all’incirca per altri due-tre anni. Dal momento della firma si pianificherà insieme il futuro e si cercheranno nuovi elementi. Nonostante la ‘linea verde’, ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce di un interesse nei riguardi di Franck Ribery, che dovrà decidere a breve il suo futuro.

La Lazio ci prova per Ribery, ma la Fiorentina è avanti

Intorno a questa possibilità persistono comunque dei grandi punti di domanda, poiché Ribery da esterno non è funzionale nel 3-5-2 di Inzaghi, dovrebbe quindi adattarsi come seconda punta nel ruolo di vice di Joaquin Correa. In questo modo potrebbe forse giustificarsi l’investimento per un quasi coetaneo dell’esperto Pepe Reina.

La possibilità potrebbe intrigare il calciatore. Tuttavia, rispetto a qualche mese fa, la posizione della Fiorentina è cambiata. La società viola intende ora trattenerlo e sottoporgli una proposta di rinnovo. Per l’ex Bayern Monaco si tratterebbe di un altro anno di contratto e uno stipendio dimezzato: dai 4 milioni di euro annui a 2 circa. Il giocatore ci sta pensando seriamente, anche perché in città insieme alla sua famiglia si è trovato molto bene e in stagione ha totalizzato al momento 25 partite, segnato 2 reti e fornito 7 assist ai propri compagni.