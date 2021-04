La sconfitta dell’Old Trafford farà sicuramente discutere in casa Roma. Fonseca ha analizzato tutto nel post partita.

Una sconfitta amara, pesante e che ovviamente farà riflettere tutti. La Roma esce con le ossa rotte dalla sfida contro il Manchester United, un 6-2 rumoroso e che sta facendo ovviamente discutere anche i tifosi giallorossi. Ci si aspettava qualcosa di più, e la verità è che la Roma nel primo tempo è riuscita anche a tenere testa (e qualcosa di più) ai red devils, salvo poi andare incontro ad un crollo vero e proprio nella ripresa. Fonseca non è riuscito a rimettere in piedi la partita, di sicuro condizionata dai tre infortuni nel primo tempo. Prima Veretout, poi Pau Lopez ed infine Spinazzola hanno costretto Fonseca a tre cambi prima dei 40′ minuti.

Poi un secondo tempo che ha visto una Roma mentalmente bloccata, che evidentemente non è riuscita a restare salda soprattutto sotto il punto di vista psicologico. Poi l’aspetto fisico, che ovviamente ha inciso con un Manchester United che ha dimostrato di stare bene e riuscire a tenere botta per tutta la partita, arrivando cosi al 6-2 definitivo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, Fonseca fa mea culpa e risponde sul futuro

Cosi anche Paulo Fonseca è stato interpellato proprio sulla sconfitta, parlando nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Un blocco mentale, come ammesso dallo stesso tecnico, al quale la squadra non è riuscita a far fronte. Un’analisi molto amara, che ha visto anche Fonseca prendersi le sue responsabilità.

LEGGI ANCHE >>> La Roma crolla con il Manchester United, qualificazione a forte rischio

“Sono sempre il principale responsabile, non voglio creare alibi e non voglio scappare dalle mie responsabilità”, le parole del tecnico nel post partita. Poi la domanda sul futuro, alla quale il portoghese ha risposto in maniera molto onesta e lucida.

“Finiti i miei anni a Roma? Vediamo. Penso che in questo momento è difficile parlarne, avremo possibilità di farlo. Dobbiamo essere equilibrati – ha detto Fonseca a Sky Sport – in questo momento, non è la serata giusta per parlarne”.