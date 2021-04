Paulo Fonseca lascerà la Roma a fine stagione. Per il suo futuro spunta una pretendente a sorpresa: le ultime

Una cosa è certa: a fine stagione, Paulo Fonseca lascerà la Roma. Saluterà per andare altrove, forse all’estero, oppure restando in Italia, comunque lontano dalla Capitale. La sua avventura si è virtualmente già conclusa dopo il 6-2 rimediato in semifinale di Europa League contro il Manchester United. Un passivo pesante che compromette anche l’umore della squadra in vista del finale di campionato.

Le voci sul futuro del tecnico portoghese si rincorrono. Dove andrà Fonseca? Recentemente era stato accostato al Napoli, ma l’allenatore della Roma potrebbe restare in Serie A in un’altra squadra. L’ultima pretendente a sorpresa è la Fiorentina. L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’ fa sapere che i viola stanno sondando anche la sua disponibilità per l’anno prossimo.

Fonseca, le ultime sul futuro

I viola saluteranno Iachini a fine stagione e stanno sfogliando la margherita: piacciono Gattuso, De Zerbi e, ora, anche Fonseca. Allenatori di grande prestigio a conferma del fatto che il progetto di Commisso è ambizioso. Su Fonseca, in passato, si era mosso anche il Napoli, ma il duro ko di Manchester potrebbe far cambiare idea a De Laurentiis.

La Fiorentina è un’ipotesi, ce ne sono altre, come quella del ritorno all’estero. La società toscana, invece, valuta diverse piste. Questo è il momento dei sondaggi in attesa delle scelte. Gattuso sembrava promesso sposo, ora la pista si è raffreddata. Tiepida quella di De Zerbi, che sta facendo molto bene con il Sassuolo.