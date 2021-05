I top club di Serie A sono alla caccia di Rodrigo De Paul. L’argentino piace all’Inter, al Milan ed anche alla Juventus di Andrea Agnelli.

Inter e Milan si sfidano sul mercato. Il derby tra i due club di Milano si accende anche sul calciomercato. I nerazzurri ed i rossoneri hanno messo nel mirino il tuttocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul. Oltre alle milanesi, però, si è inserita anche la Juventus di Andrea Agnelli che non è rimasta, di certo, a guardare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, De Paul nel mirino

L’Udinese gongola: servono almeno 35 milioni di euro per strappare l’argentino dal Friuli. La Juventus ha messo De Paul nel mirino, forte dei rapporti con Mino Raiola, nuova agente del calciatore.

LEGGI ANCHE >>> Marotta torna alla Juve? L’annuncio lo dà lui stesso

L’ultima indiscrezione a tal proposito è riportata da ‘La Stampa’. Sul buon esito della trattativa potrebbe influire il rapporto tra l’argentino e Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus ed il calciatore dell’Udinese sono grandi amici, oltre che connazionali. Secondo il quotidiano torinese, ai due piacerebbe tantissimo giocare assieme. Sullo sfondo, in casa Juve, però, c’è il futuro proprio della Joya, in bilico più che mai. Bianconeri in pole position? Forse è ancora presto per dirlo. In ogni caso basterebbe esaudire le richieste dell’Udinese per dare il via al trasloco a Torino.