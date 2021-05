Marotta torna alla Juventus? L’amministratore delegato dell’Inter ha sciolto i dubbi in merito al suo futuro. I nerazzurri sono la priorità.

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è al centro di numerose voci di mercato. L’ex dirigente della Juventus, secondo gli ultimi rumors di calciomercato, è stato più volte accostato proprio ai bianconeri. Negli ultimi mesi, viste le difficoltà in casa Juve, non è stato affatto escluso un suo ritorno in bianconero.

Calciomercato Juve, torna Marotta?

L’AD dei nerazzurri, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del match di Serie A 2020/2021 contro il Crotone, ha fatto chiarezza in merito al proprio futuro. Ecco quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente satellitare: “Aria di restaurazione alla Juve? La cosa non coinvolge me”.

Poi prosegue: “Sono arrivato all’Inter sotto invito di Zhang. Vorrei aprire un ciclo qui, sarebbe bello poter continuare, al di là delle complicazioni economiche e finanziare che ha portato il Covid-19“. Insomma, il dirigente nerazzurro sembra avere le idee piuttosto chiare. Andrea Agnelli, numero uno della Juventus, dovrà guardare altrove qualora volesse restaurare i piani alti del club bianconero.