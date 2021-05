Hellas Verona-Spezia finisce 1-1. La squadra di Ivan Juric pareggia contro la formazione di Vincenzo Italiano allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Si è appena concluso Hellas Verona-Spezia, match valido per il trentaquattresimo turno di Serie A 2020/2021. Dopo quattro sconfitte consecutive, la formazione di Ivan Juric inverte solo parzialmente il trend negativo e porta a casa un pareggio. Gli scaligeri salgono a quota 42 punti in classifica. Un punto anche per la formazione di Vincenzo Italiano: i liguri raggiungono quota 34 in elenco generale.

Hellas Verona-Spezia, la sintesi

Nel primo tempo il protagonista assoluto è, senza dubbio, Kevin Lasagna. L’attaccante ex Udinese va in rete per ben due volte, ma entrambe le reti vengono annullate per posizione di fuorigioco. Decisivo l’intervento del VAR che blocca le esultanze dei padroni di casa.

In apertura di secondo tempo, invece, è Salcedo a far sorridere Juric. Dopo trenta secondi dall’avvio della ripresa i veneti segnano il gol che vale il momentaneo vantaggio. L’attaccante sfrutta un ottimo cross di Lazovic e, di testa, batte Provedel. Al minuto 88 il pareggio beffa di Saponara, entrato in campo da pochi minuti, che rovina la festa a Juric.

Serie A, la classifica

Inter 79

Atalanta 68

Napoli 66

Juventus 66

Milan 66

Lazio 61 *

Roma 55

Sassuolo 52

Hellas Verona 42 **

Sampdoria 42

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 34 **

Torino 31 *

Cagliari 31

Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

* una gara in meno

** una gara in più