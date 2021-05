Dopo la sconfitta per 6-2 contro il Manchester United in Europa League, la Roma deve affrontare i tanti infortuni.

Sono passati solo due giorni dalla disfatta di Manchester, e la Roma deve già preparare il match di domani contro la Sampdoria. Il discorso qualificazione, visto il 6-2 di giovedì, per la finale sembra ormai chiuso a favore degli inglesi.

La Roma aveva terminato il primo tempo contro lo United in vantaggio per 1-2, ma aveva anche dovuto effettuare tutti gli slot disponibili per le sostituzioni a causa degli infortuni di Veretout, Spinazzola e Pau Lopez. In giornata è arrivato il tanto temuto bollettino medico sui giocatori infortunati.

La sfortuna della Roma

Come riportato ‘Sky Sport’, gli esami strumentali di oggi hanno evidenziato un bollettino di guerra per la Roma: lesione al flessore sinistro per Spinazzola, lesione al flessore destro per Veretout, risentimento al flessore destro per Carles Perez, sovraccarico pubico per Diawara e lussazione alla spalla sinistra per Pau Lopez.

Situazione drammatica per Fonseca in vista della gara di ritorno contro lo United e delle ultime partite di campionato. I giallorossi sono settimi in classifica e la qualificazione alla prossima Conference League è in pericolo, visto che hanno solo 3 punti di vantaggio sul Sassuolo di De Zerbi. Ecco il tweet di Angelo Mangiante, giornalista di Sky, che mostra gli infortuni ai giocatori della Roma: