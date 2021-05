L’Inter è Campione d’Italia. Complimenti da tifosi ed addetti ai lavori. Anche Mauro Icardi si congratula con il suo vecchio spogliatoio.

L’Inter vince lo scudetto numero 19 ed i tifosi nerazzurri esplodono di gioia. La squadra di Antonio Conte, grazie al pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, può festeggiare in anticipo il titolo di Campione d’Italia. La stagione di Serie A 2020/2021 se la aggiudica il club di Zhang. Maxi festa sotto la sede del club nerazzurro: tantissimi supporters si sono appostati per festeggiare, seppur a distanza, con la società.

Inter, i complimenti di Icardi

Tantissimi i complimenti per la vittoria del campionato. Anche alcuni membri della Juventus si sono complimentati con la squadra di Antonio Conte. Stampa, tifosi ed addetti ai lavori non hanno potuto fare a meno di ravvisare lo strapotere dell’Inter.

Non sono mancati anche i complimenti di alcuni ex calciatori nerazzurri. Quelli che sicuramente spiccano di più sono stati di Mauro Icardi. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha postato una Instagram Stories sul proprio profilo social per festeggiare a distanza con il suo ex spogliatoio: “Complimenti Inter, Campioni”. Un segnale social che ha sicuramente riportato alla mente dei tifosi le tante reti messe a segno dall’attaccante argentino con la casacca dell’Inter.