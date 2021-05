Juve furiosa a Udine: Paratici protesta con l’arbitro

Bianconeri nervosi al termine del primo tempo di Udinese-Juve. Anche Paratici in campo, si contesta all’arbitro Chiffi l’assenza di recupero

Grandi proteste in casa Juventus al termine del primo tempo della partita della Dacia Arena, in cui l’Udinese è avanti per 1-0 sulla Signora.

In particolare si segnala un Paratici infuriato con l’arbitro Chiffi. Anche Cristiano Ronaldo e diversi giocatori si sono intrattenuti con il direttore di gara per protestare.

Juve nervosissima con Chiffi a fine primo tempo

Sembra che il motivo del nervosismo sia la mancata concessione del recupero da parte dell’arbitro dopo la prima frazione di gioco.

Tutta la squadra è apparsa comunque molto tesa durante la partita, fondamentale per non perdere il treno Champions che rappresenta ormai l’unica ancora di salvezza della stagione. Con il risultato della prima frazione di gioco che non può certo soddisfare la Juve.