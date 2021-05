La Roma, già in forte emergenza, dovrà fare a meno del capitano Pellegrini per il match contro la Sampdoria

Dopo la sconfitta cocente contro il Manchester United per 6-2 nella semifinale di andata di Europa League, la Roma giocherà questa sera contro la Sampdoria al Marassi. Fonseca avrà i giocatori contati, visto i numerosi infortuni che hanno afflitto la squadra giallorossa nel corso della partita contro gli inglesi.

Il bollettino medico di ieri sembrava un bollettino di guerra: lesione al flessore sinistro per Spinazzola, lesione al flessore destro per Veretout, risentimento al flessore destro per Carles Perez, sovraccarico pubico per Diawara e lussazione alla spalla sinistra per Pau Lopez.

La scelta di Pellegrini

Fonseca dovrà fare a meno anche di Pellegrini contro la squadra di Ranieri. Come riporta ‘Sky Sport’, il giocatore non sarà a disposizione per la sfida di questa a causa di un infortunio, ma perché diventerà padre nelle prossime ore. Pellegrini ha preferito di rimanere al fianco della moglie, in una clinica della Capitale, durante il parto.

I giallorossi sono lontani dalla zona Champions, ma contro la Sampdoria dovranno difendere dall’assalto del Sassuolo, che dista solo 3 punti, l’ultimo posto disponibile per qualificarsi alle competizioni europee. Infatti, concludere il campionato al settimo posto comporterebbe la qualificazione alla prima edizione della Conference League.