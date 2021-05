Tifosi scatenati contro Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma finisce ancora una volta nel mirino dei tifosi giallorossi.

La Roma è nel mirino della critica. La sconfitta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri per 2-0 vale il secondo risultato negativo di fila dopo il 3-2 contro il Cagliari di Semplici. Il risultato dello stadio Luigi Ferraris conferma il trend negativo dei giallorossi che non trovano l’appuntamento con i tre punti dallo scorso 11 aprile, quando si imposero per 1-0 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La squadra resta bloccata al settimo posto in classifica generale a quota 55 punti. La qualificazione in Champions League, adesso, diventa impresa piuttosto ardua.

Roma, Fonseca criticato sui social

Sui social network i supporters giallorossi si sono scatenati nei confronti di del tecnico capitolino. L’allenatore della Roma è finito nel mirino della critica dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Al termine del match contro la Sampdoria, i tifosi capitolini si sono riversati sui social network per esprimere tutto il proprio disappunto. Su ‘Twitter’ in particolare, in tantissimi hanno chiesto la testa dell’allenatore.

Ranieri che sta letteralmente spiegando a Fonseca come doveva giocare il secondo tempo di Manchester — studente insoddisfatto (SE PÓ FA) (@CucsMarco) May 2, 2021

Da stasera Fonseca non lo vediamo più, giusto @OfficialASRoma? #SampRoma — RomAmor (@RomAmor18831758) May 2, 2021

Imbarazzanti #Fonseca #ASRoma non meritate neanche gli insulti — Santo Pellicanó (@pellicano_santo) May 2, 2021

@OfficialASRoma volevo fare i complimenti a #Fonseca per il centesimo gol subito dalla sua squadra. Credo che sia entrato di diritto negli almanacchi del club! Mandatelo via immediatamente per favore. — Pino 🇮🇹 #ItalExit (@Piggi95) May 2, 2021