Alle 20.45 spazio al monday night di questo weekend lungo di Serie A. Scendono in campo il Torino ed il Parma.

Uno scontro diretto in chiave salvezza che, per una delle due, potrebbe suonare come una sentenza. Il Parma vede molto da vicino la Serie B, e ad oggi sembrano davvero poche le speranze per i ducali per poter raggiungere la salvezza. I punti di distacco con la quart’ultima sono davvero tanti, e una sconfitta stasera potrebbe certificare in maniera chiara e decisa la retrocessione dei gialloblu. Certo, la squadra di D’Aversa ha dimostrato nel tempo di avere tanto cuore da mettere in campo, e c’è da scommettere che anche stasera si proverà in tutti i modi a portare punti a casa, se anche fosse per il solo fatto di dare dignità al finale di stagione.

Discorso ben diverso, invece, è quello del Torino. I granata hanno tutte le possibilità per potersi salvare, e ad oggi ogni speranza è veicolata da quelli che saranno i punti conquistati da qui alla fine della stagione. Certo, c’è da recuperare il match (comunque molto complesso) contro la Lazio di Inzaghi, e proprio per questo la squadra di Davide Nicola dovrà sfruttare ogni occasione per cercare di centrare la vittoria. L’ultima sconfitta contro il Napoli non dovrà assolutamente ledere quelle che saranno le speranze da mettere in campo. Le motivazioni faranno la differenza? Il campo ce lo dirà stasera, in un match che resta un vero e proprio scontro diretto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino-Parma, le probabili formazioni