Antonio Conte all’Inter ha raggiunto Carcano, Felsner e Milano nella classifica degli allenatori con più scudetti in serie A: Trapattoni primo

Con lo scudetto conquistato ieri dalla sua Inter, dopo il pareggio tra Sassuolo e Atalanta, Antonio Conte è diventato il quinto allenatore più vincente in serie A. L’allenatore leccese ha conquistato quattro scudetti. Con la vittoria conquistata sulla panchina dei nerazzurri, il tecnico che in passato ha guidato pure l’Italia ha raggiunto Carlos Carcano, Hermann Felsner e Giuseppe Milano.

Il primo posto di questa speciale classifica, ribadita da “Transfermarkt” è occupato da Giovanni Trapattoni. L’allenatore di Cusano Milanino ha ottenuto sette successi, che gli consentono ancora oggi di guardare tutti dall’alto in basso. Il suo primato però è seriamente minacciato…

Inter, Conte quinto nella classifica degli allenatori con più scudetti in serie A: comanda ancora Giovanni Trapattoni

La vittoria con l’Inter ha permesso ad Antonio Conte di raggiungere la quinta posizione della classifica degli allenatori con più scudetti in serie A. Il leccese ha aggiunto l’acuto nerazzurro alla sua collezione che tiene conto di quelli maturati con la Juventus tra il 2011 e il 2014.

Davanti a tutti resta sempre il Trap, vincitore in sette occasioni. Sei successi sono giunti con la Juventus. Con i bianconeri ha vinto le edizioni dei campionati 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86 mentre con l’Inter ha conquistato quello del 1988/89.

Il suo primato è insidiato da Massimiliano Allegri. Il livornese è appena uno più giù dopo quelli conquistati con Milan (2010/11) e Juventus (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

A cinque, quindi immediatamente raggiungibili da Conte perché non più in attività, ci sono Fabio Capello e Marcello Lippi. Il primo ha ottenuto il successo con il Milan in quattro circostanze (1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96) e poi con la Roma (2000/01). Il secondo, oltre al Mondiale con l’Italia, in serie A ha primeggiato con la Juventus nelle stagioni 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03.

Antonio Conte ha raggiunto Carlo Carcano – vittorioso sulla panchina della Juventus per quattro stagioni consecutive tra la 1930/31 e la 1933/34 – Hermann Felsner – quattro scudetti con il Bologna (1924/25, 1928/29, 1938/39, 1940/41) – e Giuseppe Milano, che ha vissuto il suo ciclo agli inizio del Novecento sulla panchina della Pro Vercelli (1909, 1910/11, 1911/12 e 1912/13).