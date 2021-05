Il futuro di Gasperini proseguirà lontano dall’Italia? Una clamorosa ipotesi porterebbe l’allenatore in Premier League.

Un’altra stagione esaltante, quella dell’Atalanta che anche quest’anno ha dimostrato di essere una squadra in grado di restare a dei livello decisamente alti. Merito di un lavoro certosino cominciato da Gianpiero Gasperini ormai diversi anni fa, e che ha portato la Dea ad attestarsi in maniera chiara e concreta all’interno del panorama italiano, ma non solo. La verità è che l’Atalanta ha come infranto un muro, quello dell’esposizione internazionale, diventando un club assolutamente di tutto rispetto anche oltre i confini nazionali.

L’ultima partecipazione alla Champions League rappresenta, proprio in questo senso, la conferma assoluta di un percorso straordinario dove la compagine bergamasca ha saputo continuare il proprio percorso di crescita, confrontandosi con le migliori squadre del vecchio continente. La volontà, ovviamente, è quella di non fermarsi.

Terminare il campionato al secondo posto dare ulteriore lustro alla squadra nerazzurra. Un modo per confermarsi, ma per dare anche merito al lavoro fatto in questi anni. Insomma, l’Atalanta non vuole essere una meteore, ma piuttosto una realtà consolidata a livello internazionale. Con o senza Gasperini? Questo è il dilemma.

Gasperini e la clamorosa ipotesi in Premier League

Se Gianpiero Gasperini proseguirà anche il prossimo anno sulla panchina dell’Atalanta, questo sarà tutto da vedere. Chiaro che, con la crescita del club, è arrivata anche la consacrazione di un allenatore che ha assunto una tono ben preciso anche a livello europeo. Ecco perchè una clamorosa soluzione potrebbe portare il tecnico non soltanto lontano da Bergamo, ma addirittura lontano dall’Italia.

A svelare questo particolare retroscena è il giornalista Duncan Castles nel suo podcast ‘The Transfer Window’. Il Tottenham, infatti, starebbe pensando proprio all’allenatore dell’Atalanta per il futuro degli spurs. Inizialmente l’obiettivo era Erik ten Hag, il quale però pare predisposto a rinnovare con l’Ajax. Ecco perchè l’attenzione si è focalizzata su Gasperini, dopo gli ottimi risultati ottenuti in quel di Bergamo. I contatti sono stati addirittura già avviati, secondo Castles. La risposta dell’allenatore su un possibile trasferimento a Londra – tra l’altro – sarebbe stata anche positiva.