Festa grande al Castellani: l’Empoli torna in Serie A

Al Castellani, l’Empoli di Alessio Dionisi supera 4-0 il Cosenza e festeggia il ritorno in Serie A dopo due stagioni tra i cadetti

Con il rotondo successo casalingo sul Cosenza (4-0 con gol di Mancuso su rigore, doppietta di La Mantia e rete finale di Bajrami) l’Empoli torna matematicamente in Serie A dopo due stagioni tra i cadetti. Gli azzurri hanno infatti 9 punti di vantaggio sul terzo posto (occupato da Monza e Lecce) quando mancano due giornate alla fine del campionato di B.

Per i toscani si tratta della settima promozione della loro storia, la sesta da quando è presidente Fabrizio Corsi.

Empoli, la promozione dopo una grande cavalcata

Grande festa al triplice fischio per gli uomini di Alessio Dionisi che, grazie alla contemporanea sconfitta del Lecce a Monza nel big match di giornata, sono anche certi della vittoria della Serie B 2020/21. Per gli azzurri si tratta del degno coronamento di una stagione vissuta a lungo in vetta alla classifica.

