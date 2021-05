‘Scontro’ social tra Mason Mount e Toni Kroos. I due centrocampisti si sono pizzicati sui social dopo la gara di Champions League.

Il Chelsea raggiunge la finale di Champions League dopo la vittoria sul Real Madrid di Zinedine Zidane. Le reti di Timo Werner e di Mason Mount hanno spento i sogni di gloria degli spagnoli che, per il 3-1 totale tra andata e ritorno, abbandonano la competizione europea. Niente da fare per i Galacticos. I ragazzi di Thomas Tuchel, in gara 2 a Stamford Bridge, conquistano il pass per la finale allo stadio olimpico Atatürk di Istanbul.

Toni Kroos contro Mason Mount: scontro sui social

Sui social network, con estrema leggerezza ovviamente, non sono mancati i battibecchi tra i Blues ed i Blancos. Dopo la vittoria di ieri sera, il giovane centrocampista del Chelsea Mason Mount ha risposto per le righe ad una esternazione dell’esperto Toni Kroos. In una intervista ai microfoni di ‘CBS Sport’ ha dichiarato: “Ho visto uno dei loro giocatori (Kroos, ndr) dire che non perde il sonno per nessuno dei nostri giocatori. Forse dovrebbe perdere il sonno per noi come squadra “.

"I see one of their players [Kroos] talk about he doesn't lose sleep over individuals but as a team, they need to lose sleep over us as a team."@masonmount_10 had the last laugh ☠️ pic.twitter.com/cX6GnSpPoq — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 6, 2021

Pronta è arrivata la risposta del tedesco che, via Twitter, ha risposto alla piccata esternazione del classe 1999: “Sto ancora dormendo bene. Ma ben fatto ieri. Congratulazioni. Buona fortuna per la tua prima finale di Champions League”.