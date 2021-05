Thauvin, no al Milan: si accaserà in Messico, al Tigres. L’attaccante era stato trattato anche da altri club italiani

Florian Thauvin non vestirà la maglia del Milan: lunghe sono state le trattative per portarlo in rossonero, per dare a Stefano Pioli un rinforzo di qualità in attacco. Classe ’93, cresciuto nel Grenoble e dal 2017 all’Olympique Marsiglia, club nel quale si è imposto ad alti livelli, ma con il quale è anche in scadenza di contratto.

La decisione di lasciare la società francese a parametro zero era stata maturata da tempo: questo il motivo per il quale si è parlato di Milan nello scorso inverno, ma anche di altri club italiani. Il Napoli, ad esempio, è stato sulle tracce di Thauvin nei mesi scorsi. Dopo diversi abboccamenti non andati a buon fine, la scelta dell’esterno offensivo transalpino è ricaduta sul Messico.

¡Preparen el BOMBAZO del siglo en la Liga MX! 🐯🇫🇷 Tigres convenció a Florian Thauvin y está a una firma de ser jugador del cuadro felino. Sería un contrato por cuatro años ✍🏽 Se reencontrará con Gignac luego de que coincidieron en el Olympique de Marsella del 2013 a 2015 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/eVXYYFNIjw — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2021

Nel tweet della piattaforma ‘MedioTiempo’, viene, addirittura, celebrato come il colpo del secolo per il campionato messicano. E che ci sarà la firma sul contratto con il Tigres, una delle società leader in Messico, per quattro anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan assorbito nella questione rinnovi

Per il Milan era complesso inserirsi in una trattativa anche costosa per ingaggiare un parametro zero senza conoscere quelli che sono i risvolti di classifica, con la Champions ancora in bilico.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Roma-Manchester United: segui la partita LIVE

In casa rossonera, soprattutto, tra Donnarumma, Calhanoglu e Kessie ci sono fronti roventi di rinnovo da cercare di chiudere il prima possibile. Qui sono al lavoro i vertici rossoneri oltre che su Maignan del Lille per avere subito un’alternativa forte all’eventuale partenza di Donnarumma a parametro zero.