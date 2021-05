Dominissini, ex tecnico dell’Udinese, è ricoverato causa Covid all’ospedale Santa Maria della Misericordia: le condizioni sono molto gravi

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ sono molto gravi le condizioni di Loris Dominissini, ex tecnico, tra le altre, dell’Udinese. Già da diversi giorni, l’allenatore è ricoverato presso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La preoccupazione è alta: si aspettano risposte nelle prossime ore per comprendere l’evoluzione della degenza.

Nativo di Udine e cresciuto calcisticamente nell’Udinese, Dominissini, oggi 59enne, dopo aver iniziato nel settore giovanile bianconero è stato alla Triestina, a Pordenone, nella stessa Udinese oltre che per tanti anni alla Reggiana, dal 1986 al 1993.

L’exploit con il Como, l’esperienza all’Udinese

Nella sua carriera di allenatore (che già dal 2014 non vanta squadre allenate), Dominissini si segnala per la grande impresa della doppia promozione sulla panchina del Como tra il 2000 e il 2002. Aveva deciso, però, di allontanarsi dai campi, ma aveva anche raccolto una soddisfazione importante.

Ha avuto la possibilità, infatti di essere tecnico della squadra della sua amata città subentrando – in coabitazione con Nestor Sensini – a Serse Cosmi nella stagione 2005/2006.