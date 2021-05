Gli arbitri della 35a giornata: stop per Fabbri, Mazzoleni di nuovo al Var. Pairetto ancora col Sassuolo, torna Orsato con l’Inter (in cabina Var)

Sono appena state comunicata dall’AIA le designazioni arbitrali per la 35a giornata di Serie A. Saltano subito all’occhio alcuni aspetti: osserverà un turno di stop Michael Fabbri, dopo le polemiche per la rete annullata ad Osimhen (per un fallo dubbio su Godin) che ha di fatto impedito al Napoli di chiudere la partita contro il Cagliari, poi pareggiata.

Paolo Mazzoleni, che nello stesso match era al Var, viene invece riconfermato nello stesso ruolo per il delicato scontro salvezza tra Benevento e Cagliari. E ancora, Luca Pairetto, criticato da Gasperini dopo Sassuolo-Atalanta, si occuperà sempre dei neroverdi, ma stavolta dalla cabina Var.

Per Orsato è la seconda volta con l’Inter dal mancato rosso a Pjanic

Identico ruolo per Daniele Orsato in Inter-Sampdoria. Notevole il fatto che, dal famoso mancato secondo giallo a Pjanic in Inter-Juventus del 28 aprile 2018, Orsato (che di recente ha ammesso l’errore) non ha più arbitrato direttamente i nerazzurri.

Invece, per quanto riguarda il Var, questa (in una gara dal valore tutto sommato relativo) è per Orsato solo la seconda designazione dopo un Verona-Inter della scorsa stagione. Un dato che fa certamente riflettere, considerato che parliamo di uno dei migliori arbitri italiani, l’unico presente a Euro 2020.

Di seguito l’elenco completo delle squadre arbitrali scelte per la 35a giornata.

Benevento-Cagliari: Doveri

Guardalinee: Preti-Tegoni

IV: Pezzuto

VAR: Mazzoleni

AVAR: Carbone

Fiorentina-Lazio: Maresca

Guardalinee: Costanzo-Passeri

IV: Ghersini

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

Genoa-Sassuolo: Mariani

Guardalinee: Mondin-Pagnotta

IV: Serra

VAR: Pairetto

AVAR: Di Iorio

Hellas Verona-Torino: Massa

Guardalinee: Longo-Dei Giudici

IV: Marinelli

VAR: Nasca

AVAR: Galetto

Inter-Sampdoria: Ayroldi

Guardalinee: Ranghetti-Pagliardini

IV: Paterna

VAR: Orsato

AVAR: Valeriani

Juventus-Milan: Valeri

Guardalinee: Giallatini-Peretti

IV: Sacchi

VAR: Calvarese

AVAR: Paganessi

Parma-Atalanta: Giua

Guardalinee: Colarossi-Miele

Iv: Gariglio

VAR: Fourneau

AVAR: Liberti

Roma-Crotone: Sozza

Scarpa-Della Croce

IV: Dionisi

VAR: Di Paolo

AVAR: De Meo

Spezia-Napoli: Irrati

Guardalinee: Meli-Alassio

IV: Marini

VAR: Banti

AVAR: Vivenzi

Udinese-Bologna: Santoro

Guardalinee: Cecconi-Rossi M.

IV: Di Martino

VAR: Abisso

AVAR: Bindoni