Dalla Francia si parla di un accordo raggiunto tra il Milan e Mike Maignan del Lille: sarà lui il sostituto in caso di addio di Donnarumma

Dalla francese ‘RMC Sport’ filtra la notizia di un’intesa raggiunta tra il Milan e Mike Maignan per un quinquennale, subordinata però all’addio di Donnarumma. Sarebbe dunque l’estremo difensore del Lille, in testa alla Ligue 1 a tre giornate dal termine anche grazie al suo ottimo rendimento, l’eventuale sostituto di Gigio tra i pali.

La stessa fonte riporta che sarebbe vicino anche l’accordo economico tra il Milan e il club dell’Alta Francia, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, a cui andranno aggiunti eventualmente alcuni bonus. Sul 25enne nativo della Guiana francese rimarrebbe però vigile anche il Borussia Dortmund.

Milan pronto a sborsare 15 milioni per Maignan

Maignan sarebbe considerato un profilo ideale da tutte le componenti della società rossonera: dirigenza, allenatore e lo stesso uomo simbolo Zlatan Ibrahimovic, che ebbe modo di apprezzarne la personalità ai tempi della comune militanza al Paris-Saint Germain, quando il portiere era poco più che un ragazzino.

Il Milan non avrebbe tuttavia ancora chiuso perché riporrebbe ancora la speranza che alla fine Donnarumma scelga di prolungare il contratto coi rossoneri, rifiutando le sirene delle molte big pronte a ingaggiarlo a parametro zero, Juventus in primis.