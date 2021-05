La Juve vuole Aouar: arriva il messaggio pubblico del Lione

Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro di Aouar. Il centrocampista è stato accostato anche alla Juventus

La Juventus domenica sera sfiderà il Milan in un match decisivo, per entrambe le squadre, per la qualificazione alla prossima Champions League. I due team hanno, insieme all’Atalanta, 69 punti in classifica e con 2 punti di vantaggio sul Napoli quinto.

Qualificarsi alla massima competizione europea sarebbe l’obiettivo minimo per la Juve. La società bianconera ha un tremendo bisogno dei soldi della Champions sia per far respirare i propri conti economici che per cercare d’allestire un organico all’altezza per la prossima stagione.

Aulas sul futuro di Aourar

La Juventus, visto i problemi riscontrati nella costruzione del gioco e delle difficoltà di Arthur, punterà ad acquisire un nuovo centrocampista. Tra i nomi monitorati dai dirigenti c’è quello di Houssem Aouar. Jean-Michael Aulas, presidente del club francese, in conferenza stampa ha parlato del futuro del suo giocatore :”Futuro Aouar? A noi piacerebbe farlo ancora crescere con noi”.

Il patron poi ha aperto alla possibilità della cessione: “E’ un giocatore che milita in Nazionale e potrebbe essere convocato sia per l’Europeo che per il Mondiale. Se dovesse decidere di partire, proveremo ad accontentarlo, così come abbiamo fatto con tutti i giocatori che in questi anni hanno espresso la volontà di lasciare il club. Le offerte che ci giungeranno dovranno rispondere alle nostre richieste, altrimenti resterà al Lione”.