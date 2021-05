Roma, Fonseca nei guai fino alla fine tra infortuni e polemiche

Sta per terminare l’avventura di Fonseca sulla panchina della Roma, eppure l’allenatore è circondato da infortuni e polemiche.

Non sarà un finale di stagione particolarmente sereno per Paulo Fonseca. L’eliminazione dall’Europa League, seppur con una prova coraggiosa come quella messa in scena contro il Manchester United all’Olimpico, è difficilissima da digerire. Se non altro perchè la squadra ha mostrato all’Old Trafford, nel match di andata, grandi difficoltà soprattutto sotto il punto di vista della personalità. Ed è proprio questo l’aspetto che non lascia sereno l’allenatore portoghese che, prima di lasciare il timone a José Mourinho, dovrà garantire un piazzamento alla Roma. Il rischio è proprio quello di dover salutare lasciando vere e proprie macerie.

La qualificazione alla prossima Europa League appare ormai difficilissima da conquistare, vista la distanza considerevole dalla Lazio attualmente sesta in classifica. Nove punti a quattro giornate dalla fine sono tantissimi, e già questa domenica la matematica potrebbe condannare i giallorossi a giocarsi soltanto la qualificazione alla nuova Conference League, una competizione di fascia inferiore rispetto alle altre due. Ed anche questa è in discussione, visto che dietro c’è il Sassuolo che spinge.

Roma, Fonseca tra infortuni e polemiche

Ma l’ultimo match contro il Manchester United non solo ha buttato fuori la Roma dall’Europa League, ma ha anche sancito una doppia tegola per il tecnico. Quella di Smalling in primis, e poi Bruno Peres, entrambi usciti per problemi muscolari. Sull’infortunio del brasiliano, tra l’altro, si sono aperte polemiche furibonde sui social.

Cioè… Cavani ha segnato a noi un terzo dei suoi poveri 12 gol stagionali. Ci voleva #fonsecaout per esaltarlo. Lo stesso che ritardando il cambio di Bruno Peres gli consente di segnarci il suo secondo gol di oggi @Teleradiostereo @Andrea_DiCarlo — ethan frome (@ethanfr65474363) May 6, 2021

No ma aspettiamoli 5 minuti per cambiare Bruno Peres — Poltronaggio (@poltronaggio) May 6, 2021

#BrunoPeres andava cambiato già da 5 minuti, ma era in campo e non recupera si #Cavani. Fai prima la sostituzione, no… Mah…#RomaManUtd — Marta Giuliani (@sunkencondos) May 6, 2021



Il tutto legato al tempismo di Fonseca nell’effettuare il cambio. Di fatto sul 2-1 contro lo United la Roma viveva un momento molto positivo, salvo poi farsi infilare proprio da Cavani con un Bruno Peres visibilmente in difficoltà e che evidentemente andava cambiato prima. Una scelta, quella di tenerlo in campo, che ha condannato la Roma all’eliminazione nonostante gli sforzi dei giallorossi in campo.

I tifosi sui social hanno sottolineato proprio questo, infuriati con l’allenatore. Un divorzio, quello tra Roma e Fonseca, che potrebbe consumarsi con toni decisamente aspri.