Tutte le probabili formazioni della 35^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Udinese-Bologna, chiuderà il 35° turno la super sfida tra Juventus-Milan

La Serie A riapre i battenti in vista del 35° turno di campionato. Di seguito le ultime novità sulle probabili formazioni della 35^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Udinese-Bologna (match in programma sabato alle 15:00). L’Inter ospiterà la Sampdoria con match in programma sabato alle ore 18:00, sfida che lascerà spazio, poi, alla probabile festa scudetto. Chiuderà la 35^ giornata la super sfida tra Juventus-Milan, autentico spareggio Champions.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Probabili formazioni 35^ giornata Serie A

Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becão, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Spezia-Napoli

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Piccoli, Gyasi. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Inter-Sampdoria

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

LEGGI ANCHE>>> C’è la data per il futuro allenatore della Juventus

Parma-Atalanta

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

Benevento-Cagliari

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Gaich, Lapadula. All. F. Inzaghi

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Nainggolan, Lykogiannis; João Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Verona-Torino

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola

Roma-Torino

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Reynolds, Cristante, Villar, Santon; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Simy, Ounas. All. Cosmi

Juventus-Milan

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Infortunati Serie A, 35^ giornata: recupera Chiesa, dubbio Bennacer. La Roma perde Smalling

La Juventus, in vista della super sfida contro il Milan, potrà contare sul recupero di Chiesa. L’ex Fiorentina, dopo i recenti problemi muscolare dovrebbe ritornare a disposizione di Andrea Pirlo. Recuperato totalmente anche Morata dopo i recenti problemi al polpaccio.

Nel Milan punto interrogativo su Bennacer: il centrocampista algerino potrebbe partire dalla panchina a causa di un leggero affaticamento muscolare. Al suo posto pronto Tonali.

Non c’è pace per la Roma: dopo i recenti ko di Spinazzola, Veretout e Pau Lopez, i giallorossi dovranno fare a meno anche di Smalling, il quale ha abbandonato il campo per ko muscolare durante la sfida di Europa League contro il Manchester United.