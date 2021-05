La Juventus deve decidere il proprio futuro: con o senza Pirlo, c’è la data in cui si conoscerà il nome del futuro allenatore bianconero

Prima il campo, poi il resto. Anche se dal campo dipenderà molto del resto. La Juventus vive settimane di riflessioni a tutto tondo: dalla dirigenza alla panchina, dai calciatori alla proprietà, tutto e tutti sono in discussione. Lo è Agnelli per il quale si vocifera di un possibile nuovo incarico nel gruppo Exor, ma lo è ancora di più Paratici, per non parlare di Pirlo. E poi c’è la questione Cristiano Ronaldo che tiene banco. Per gli ultimi due molto dipenderà dalle ultime cinque partite della stagione: qualificazione Champions e coppa Italia potrebbero dare un’indicazione di massima su quel che sarà il loro futuro.

Per Pirlo arrivare tra i primi quattro potrebbe non bastare, mentre per Ronaldo è il minimo sindacale per parlare di permanenza a Torino. Per la panchina bianconera i nomi in caso di avvicendamento sono noti. Allegri davanti a tutti, anche se c’è da fare i conti con i rapporti con Paratici e Nedved, poi Zidane che dopo l’eliminazione dalla Champions è un po’ più lontano dal Real Madrid.

Juventus, il 27 maggio i piani bianconeri: ci saprà il nome dell’allenatore?

Proprio per il futuro allenatore della Juventus una data importante è quella del 27 maggio quando è prevista l’Assemblea dei soci Exor. In quell’occasione John Elkann farà chiarezza anche sui piani di rilancio della società bianconera. E proprio in quella data, secondo quanto ipotizza ‘TuttoSport’, potrebbero essere svelate le mosse del club per il futuro. Elkann potrebbe così annunciare dei cambi dirigenziali oppure la scelta sull’allenatore per la stagione 2020/2021.

Ipotesi certo perché potrebbe anche accadere che per quel giorno nulla sia stato ancora deciso. Difficile sia così e allora non resta che attendere. La nuova Juventus potrebbe nascere il 27 maggio.