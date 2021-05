Benevento-Cagliari, caos e polemiche: Doveri e Mazzoleni nella bufera

Polemiche forti sui social dopo Benevento-Cagliari. Nel mirino è finito Doveri ed una decisione che sta facendo discutere.

Tiene banco la partita del Vigorito, dove il Cagliari ha superato il Benevento per 3-1 dando una spallata forse decisiva nella corsa salvezza. I sardi ad oggi hanno un vantaggio considerevole dalla squadra di Pippo Inzaghi, che consente ovviamente di guardare con fiducia ad rush finale di campionato dove nulla dovrà essere lasciato al caso. Lo sa benissimo Leonardo Semplici, che ancora una volta è riuscito a strappare tre punti fondamentali. Per il Cagliari un momento brillante, che viene però macchiato anche dalla polemica arbitrale.

Sui social, di fatto, è esploso un vero e proprio caos che si sta riversando ovviamente sui social. Andiamo con ordine. Al minuto ’84, infatti, è stato Asamoah ad atterrare Viola nel pieno dell’area di rigore sarda. Doveri inizialmente non ha avuto dubbi, indicando il dischetto e concedendo calcio di rigore al Benevento. Tutto sembrava pronto, poi la svolta. Il direttore viene richiamato dal Var (Mazzoleni) a riguardare l’episodio per una più attenta valutazione. Doveri, una volta visionato al monitor, ha poi deciso di revocare il rigore, nell’incredulità generale per un episodio che sembrava assolutamente chiaro.

Benevento-Cagliari, sui social esplode la polemica

Al netto di quelle che sono le sensazioni riguardando l’episodio, dove il contatto Asamoah-Viola pare effettivamente esserci, sono i social lo specchio di quello che è il malumore generale e le polemiche contro Doveri.

Sono tantissimi (e non soltanto tifosi del Benevento) quelli che si sono scagliati contro il direttore di gara, per una decisione parsa ingiusta da tantissimi tifosi ed internauti. “L’Arbitro Doveri decide un Campionato con una decisione incomprensibile. Ancor di più incomprensibile se questa scelta è stata decisa dal VAR“, le parole di un utente su Twitter.

E cosi anche altri hanno puntato il dito proprio contro la direzione arbitrale. Una scelta, quella di Doveri, che potrebbe risultare molto pesante per la corsa salvezza ed il destino del Benevento.

La butto lì: sul calcio di rigore ha fatto prima un macello il Var, poi lo ha fatto Doveri. #BeneventoCagliari — Francesco Guarino (@fraguarino) May 9, 2021

Mastico 30 anni di calcio e se questo nn e rigore vorrei sapere e capire quando lo e

Arbitri si serie A avete da imparare ma nn e colpa vostra e il sistema che noi paghiamo che vi da importanza

Trovatevi un lavoro serio #BeneventoCagliari — Vincenzo (@vinciderfa81) May 9, 2021

Il Benevento si farà sentire molto per quel rigore non dato, magari con il supporto del Napoli…chissà se avrà qualche restituzione contro l’Atalanta. #BeneventoCagliari — Jacopo 🔴⚫️ (@Jacop83) May 9, 2021