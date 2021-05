Alle 12.30 in programma il lunch match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris scendono in campo Genoa e Sassuolo.

E cosi che per Genoa e Sassuolo il dado è tratto, o quasi. Entrambe le squadre sono pronte a terminare la stagione in maniera tranquilla, anche se in casa neroverde c’è qualcosa di più della semplice salvezza alla quale si può ancora puntare. La Roma, ad oggi settima in classifica, dista soltanto 2 punti ed il momento dei giallorossi non è particolarmente brillante. Proprio quel posto occupato al momento dai capitolini, consente l’accesso alla prossima Conference League, dunque una competizione europea. De Zerbi non ha nascosto che arrivarci sarebbe un risultato importante per l’ambiente ma soprattutto per il club, e proprio per questo fino alla fine proverà a raccogliere quanti più punti possibile per provare a centrare un obiettivo che sarebbe davvero importante per il Sassuolo.

Oggi di fronte, però, c’è un Genoa che è quasi salvo. Il quasi, va detto, è d’obbligo. Il Grifone ha 36 punti, e perdere oggi significherebbe permettere alle squadre nelle retrovie di avvicinarsi in maniera troppo pericolosa. Ecco perchè i tre punti in palio oggi a Marassi assumono un valore fondamentale, soprattutto per non rischiare di affrontare un finale di stagione con l’ansia di dover inseguire la salvezza. Ballardini ne è ampiamente consapevole, ed avrà preparato la squadra proprio a giocare una partita senza lasciare nulla al caso.

Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali