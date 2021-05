Alle 15 spazio ad uno dei tre match di questo pomeriggio di Serie A. Al Tardini scendono in campo Parma ed Atalanta.

Il sogno Champions League è ampiamente alla portata dell’Atalanta di Gasperini. Un segnale importante va dato anche nella giornata di oggi, soprattutto perchè le altre rivali cavalcano in maniera molto veloce. Ieri il Napoli ha battuto in maniera netta e rotonda lo Spezia, portandosi cosi al secondo posto. Stasera c’è l’importante scontro diretto tra Juventus e Milan, ed in questo scenario c’è poi l’Atalanta che ha bisogno di tenere botta ma, soprattutto, conquistare punti per non farsi scalzare e non perdere le speranze di poter agguantare uno dei quattro posti disponibili per partecipare alla prossima Champions. La Dea ha assolutamente il destino nelle proprie mani, e questo rappresenta sicuramente l’aspetto cruciale sul quale Gasperini lavorerà da qui alla fine del campionato.

Di fronte, oggi, una squadra di fatto già retrocessa. Il Parma di D’Aversa è retrocesso dando cosi un duro colpo a tutto l’ambiente, che dovrà così ripartire proprio dalla serie cadetta per provare a rientrare subito nella massima serie. La volontà, ovviamente, è quella di lasciare comunque un ricordo quanto meno dignitoso da qui alla fine della stagione, dando fastidio a chiunque proprio con la leggerezza di chi non ha più nulla da perdere.

Insomma, tre punti che valgono tanto per la Dea ma che i ducali non lasceranno per strada cosi facilmente. L’orgoglio contro le motivazioni oggi in quel del Tardini.

Parma-Atalanta, le probabili formazioni