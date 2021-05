Juventus, il pensiero di Paratici sul futuro di Donnarumma

Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Juventus-Milan e si soffermato anche sulle indiscrezioni di mercato su Donnarumma

A breve si sfideranno Juventus e Milan in un match fondamentale per entrambe le squadre nella rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League. I due team sono appaiati in classifica a 69 punti e devono rispondere alle vittorie di Napoli ed Atalanta tra ieri e oggi.

Dopo nove scudetti consecutivi, la Juventus non sta disputando una gran stagione è ancora, incredibilmente, in lotta per un posto in zona Champions. Fabio Paratici, dirigente del team bianconero, è stato intervistato da ‘Sky Sport’ prima del match contro il Milan: “La partita di oggi? E’ molto importante per la classifica”.

Paratici su Donnarumma

Paratici ha poi continuato: “Non è decisiva, ma è un match fondamentale questa sera. John Elkann? Fa piacere che sia con noi, sappiamo dell’importanza del suo ruolo. Voci su Donnarumma? Ci sono sempre delle voci, ormai il mercato dura tutto l’anno. Ci sono indiscrezioni su tutti e di conseguenza anche su di lui. Donnarumma è bravo, ma pensiamo alla gara di questa sera”.

L’intervista si poi conclusa: “Futuro? Siamo tutti concentrati sull’obiettivo che dobbiamo raggiungere e stiamo pensando solo a questo. Il mio contratto? Non è un problema, visto che è stato in scadenza tante volte. Quando sarà il momento ne discuteremo”.