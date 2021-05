Cavani, la svolta sul futuro: arriva l’annuncio ufficiale

Edinson Cavani spegne le voci di calciomercato: è arrivata l’ufficialità del suo rinnovo con il Manchester United.

Edison Cavani è rimasto nel cuore dei tifosi sia del Napoli che del PSG. In entrambe le squadre ha segnato tantissimi gol con delle medie pazzesche. Il giocatore è anche il miglior marcatore della storia della squadra francese. L’anno scorso, dopo ben sei stagioni, ha lasciato il PSG per trasferirsi al Manchester United.

La prima stagione inglese per Cavani non era iniziata nel migliore dei modi, ma poi è diventato uno dei punti cardini dello United con il passar dei mesi. L’uruguagio è stato l’assoluto protagonista della semifinale di Europa League contro la Roma dove ha segnato 4 gol tra andata e ritorno.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cavani rinnova fino al 2022

L’attaccante si è guadagnato il rinnovo con i Red Devils per un altro anno. Il tecnico Solskjaer ha spinto tanto per il prolungamento del contratto di Cavani che rimarrà in Inghilterra al meno fino al 2022. L’ex attaccante del Napoli ha così commentato l’ufficialità del rinnovo: “Ho un legame profondo sia con i miei compagni di squadra che con lo staff”.

LEGGI ANCHE >>> Osimhen meglio di Cavani e Higuain: il dato a sorpresa

Cavani ha poi continuato: “Ho sentito la fiducia del mister sin da subito. Sono rimasto molto felice e toccato quando i tifosi hanno voluto che rimanessi. Farò di tutto per renderli felici. Non vedo l’ora di giocare con il pubblico all’Old Trafford“. Cavani con lo United ha collezionato 35 presenze dove ha realizzato 15 reti.