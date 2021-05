Osimhen meglio di Cavani e Higuain: il dato a sorpresa

Victor Osimhen è stato autore di una doppietta e di un assist nella vittoria del Napoli per 1-4 contro lo Spezia.

Il Napoli ha battuto 1-4 lo Spezia dopo una gara dominata sin dal primo minuto. Vittoria importantissima per i partenopei che, in attesa delle gare di domani, adesso sono al secondo posto in classifica con un punto di vantaggio sul terzetto formato da Atalanta, Milan e Juventus.

L’uomo partita è stato Victor Osimhen. Il nigeriano ha segnato una doppietta ed ha fornito anche l’assist a Lozano per il quarto gol del Napoli che ha chiuso definitivamente la gara. Osimhen è stato un vero mattatore per tutto il match.

Osimhen mostruoso nelle ultime gare

Osimhen nelle ultime 6 partite ha segnato 6 gol e ci ha messo meno tempo di Cavani e Higuain a segnare i primi 10 gol, ovvero in 1289 minuti, con la maglia del Napoli. Come riporta ‘OptaPaolo’, Haaland ed Osimhen, nei cinque top-campionati europei, sono i più giovani calciatori a siglare almeno 10 gol in entrambe le ultime stagioni.

Dopo l’infortunio di Mertens alla caviglia destra subito oggi contro lo Spezia, Osimhen sarà ancora più importante per il Napoli per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ecco alcuni tweet sui record raggiunti da Osimhen:

10 – Solo Haaland é piú giovane di Victor #Osimhen tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni. Giaguaro.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/BQpix84vPE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021