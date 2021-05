Crollo Juve, Tapiro per Nedved: spunta l’annuncio su Ronaldo e Pirlo

Ancora un Tapiro consegnato in quel di Torino dopo il crollo contro il Milan di ieri. Parla Nedved, e spunta l’annuncio su Pirlo e Ronaldo.

Prosegue il periodo non particolarmente brillante per la Juventus di Andrea Pirlo. Il crollo di ieri in casa contro il Milan non ha di certo aiutato l’ambiente a risollevarsi in un momento della stagione dove inseguire la Champions sta diventando più complicato del previsto. Quello contro i rossoneri rappresentava uno scontro diretto importante, che i bianconeri hanno fallito miseramente cedendo il passo alla squadra di Stefano Pioli con un sono 3-0.

Ad oggi i bianconeri sono fuori dai primi quattro posti, ma restano tre partita da giocare per un finale di stagione dove si proverà a sovvertire gli eventi, sperando soprattutto che le rivali dirette per un posto in Champions possano andare incontro a qualche scivolone. Chiaro che la prestazione di ieri della Vecchia Signora ha acuito il malcontento della piazza per una Juve che da anni non andava incontro a difficoltà di questo tipo.

E cosi Valerio Staffelli, noto inviato di ‘Striscia la notizia’, è tornato proprio a Torino per consegnare un altro tapiro alla compagine bianconera. Il tutto, ovviamente, legato alla pesante sconfitta di ieri, che potrebbe costare molto caro alla squadra bianconera.

Juve, tapiro a Nedved: annuncio su Ronaldo e Pirlo

L’inviato del noto programma satirico si è presentato a Torino con diversi tapiri da consegnare alla squadra bianconera. Tutti, però, hanno deciso di dribblare prontamente l’inviato di ‘Striscia’, e cosi a ritiralo ci ha pensato il dirigente bianconero Pavel Nedved.

L’ex calciatore ha cosi provato a rispondere su quello che è il momento della squadra, e le difficoltà che si stanno incontrando in questo specifico momento della stagione. “Ci sono un po’ di difficoltà, è normale, ma combatteremo fino alla fine”, ha spiegato Nedved.

Poi un passaggio importante, sul futuro di Cristiano Ronaldo ed Andrea Pirlo, entrambi di fatto confermati dallo stesso Nedved. “Pirlo rimane certamente e anche Ronaldo”, ha chiarito il dirigente bianconero ai microfoni di ‘Striscia la Notizia’.