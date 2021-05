Napoli, arrivano ottime notizie dall’infermeria per Gattuso

Aveva destato tanta preoccupazione l’infortunio di Mertens contro lo Spezia, ma il belga ha svolto tutto l’allenamento in gruppo.

Il Napoli, sabato scorso, ha battuto lo Spezia 1-4 dopo una gran prestazione di tutta la squadra. L’uomo della gara è stato Osimhen autore di una doppietta e di un assist. I partenopei si sono riportati in zona Champions con i tre punti ottenuti contro i liguri e grazie alla sconfitta della Juventus contro il Milan di ieri sera.

L’unica nota stonata del match contro lo Spezia è stato l’infortunio di Mertens. Il belga, dopo appena sette minuti dal suo ingresso in campo, è stato costretto ad uscire per un dolore alla caviglia destra. Gattuso ha preferito cambiare l’attaccante per evitare di non aggravare la situazione.

Mertens si è allenato in gruppo

Gli esami successivi di Mertens hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Le prime notizie hanno impaurito sia Gattuso che i tifosi azzurri, perché davano per finita la stagione del partenopeo. Fortunatamente, la situazione è migliorata con il passar delle ore.

C’è stato solo un grande spavento per Mertens che, come ha riportato lo stesso Napoli con una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale, ha svolto la seduta pomeridiana di oggi interamente insieme al resto del gruppo. Ottima notizia per Gattuso che, ovviamente, conta tantissimo sul belga per le ultime tre partite decisive per il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League.