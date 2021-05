Juventus, già cominciata la corte a Buffon: ci sono anche due di serie A

Gianluigi Buffon lascerà la Juventus a fine stagione: sul portiere possono scatenarsi Atalanta, Genoa e anche cinque squadre straniere

Gianluigi Buffon ha chiuso ufficialmente il suo lunghissimo percorso in bianconero. Il portiere juventino in un’intervista a “Bein Sports” ha annunciato che a fine stagione lascerà il club bianconero. “Toglierò il disturbo perché è giusto davanti alla fine di un ciclo”, ha detto senza mezzi termini il quarantatreenne di Massa Carrara, aprendo di conseguenza anche alle possibilità sul suo futuro.

Se dovesse trovare un progetto intrigante, Buffon non ha ancora intenzione di smettere, anzi è desideroso di continuare.

Juventus, il futuro di Buffon: Atalanta e Genoa in Italia ma pure diversi club stranieri interessati

In quale squadra giocherà Gianluigi Buffon nella prossima stagione? Il totosquadra è già cominciato. In Italia le formazioni in cui potrebbe giocare sono essenzialmente due. Una, è sicuramente il Genoa. Il portiere non ha mai fatto mistero di tifare per i grifoni da piccolo e in passato dichiarò che gli avrebbe fatto piacere concludere la sua carriera in rossoblù.

L’altra italiana che ha mostrato interesse nei suo confronti è l’Atalanta. Gli orobici potrebbero offrire anche l’opportunità di giocare ancora in Champions League a Buffon. In entrambe le compagini, l’ex numero uno della nazionale avrebbe l’opportunità di competere per un posto da titolare e quindi giocare con una continuità di gran lunga superiore rispetto a quanto fatto negli ultimi anni.

In Europa ci sono altre cinque squadre interessate a quello che per molto tempo è stato il principale.

In Grecia c’è l’Olympiacos. Dalla Turchia è invece balzato il nome del Galatasaray pronto ad accogliere Buffon. Poi ancora, Dinamo Kiev in Ucraina. La Bundesliga potrebbe invece offrire l’opportunità dell’Eintracht Francoforte, appena scivolato al quinto posto in campionato ad appena due giornate dalla fine. Anche dal Portogallo trapela una pista. Lo Sporting Lisbona sembrerebbe interessata al numero uno italiano che avrà un po’ di tempo per decidere.

Soltanto la Serie A tuttavia gli darebbe l’opportunità di battere il record di Marco Ballotta, il più anziano ad essere sceso in campo nel massimo campionato italiano all’età di 44 anni e 1 mese.