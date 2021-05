Cagliari, Semplici sarà confermato: le tre mosse per il futuro

Sprint finale per la lotta salvezza e occhi puntati anche al prossimo futuro. Il Cagliari è pronto a confermare Semplici anche in vista della prossima stagione

Il Cagliari è pronto a puntare con forte decisione su Semplici anche in vista della prossima stagione. Sprint salvezza pronto a entrare nel vivo con le sfide contro Fiorentina, Milan e Genoa. Tre partite al termine del campionato prima di abbracciare ufficialmente la permanenza in Serie A. Trapela sostanziale ottimismo dopo il successo contro il Benevento, ma è chiaro che servirà non abbassare la guardia in vista del rush finale.

Quale sarà il futuro di Joao Pedro, quale quello di Nainggolan? Il Cagliari dovrà valutare alcune mosse e strategie. L’attaccante brasiliano piace parecchio al Torino, ma attenzione anche al possibile affondo della Fiorentina. Il club rossoblù lo valuta circa 15-20 milioni di euro. Discorso diverso per l’ex Roma e Inter. Nainggolan potrebbe restare al Cagliari, ma solo alle attuali condizioni contrattuali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari: obiettivo salvezza, poi occhi sul mercato

Tre giornate per restare aggrappati alla Serie A poi caccia ai nuovi possibili colpi sul mercato. Difficilmente i rossoblù rinnoveranno il prestito con Rugani, mentre Godin potrebbe rimanere a Cagliari anche in vista della prossima stagione. I rossoblù ascolteranno anche possibili offerte per Nandez e Marin, mentre in chiave acquisti sarà assalto a un nuovo centravanti e un nuovo play maker.

LEGGI ANCHE >>> Il nuovo scambio a sorpresa che preparano Juventus e Barcellona

Nandez, valutato circa 40-45 milioni, piace a Inter e Napoli, mentre Marin, come rivelato dalle ultime indiscrezioni ha molti estimatori in Premier League. Un calciomercato estivo pronto a entrare nel vivo con possibili ribaltoni e colpi di scena, ma ora l’attenzione resterà ancorata al rush finale salvezza con le prossime sfide contro Fiorentina, Milan e Genoa.