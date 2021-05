Il nuovo scambio a sorpresa che preparano Juventus e Barcellona

Juventus e Barcellona secondo un’emittente catalana starebbero lavorando da due settimane ad uno scambio tra Pjanic e Bentancur

La Juventus deve varare in fretta un piano per calibrare al meglio le prossime mosse ad avviare il nuovo ciclo. Quello degli ultimi anni è arrivato al termine dopo quasi due lustri sulla cresta dell’onda. Ora la società di Andrea Agnelli sa di dover ripartire subito dopo aver indagato su tutti gli errori compiuti nelle ultime stagioni. Tutto ciò che ha permesso all’Inter di colmare il gap e indebolire la rosa bianconera dovrà essere tagliato alla radice.

La Juventus, intanto, è già al lavoro per completare le prime mosse. Dalla Spagna, nelle ultime ore è emersa una clamorosa notizia di calciomercato. I bianconeri e il Barcellona starebbero infatti lavorando per un altro scambio sensazionale. Pjanic, a un anno di distanza dal suo addio a Torino, potrebbe già tornare a vestire la maglia della “Vecchia Signora”. Il calciatore bosniaco non ha convinto Ronald Koeman che di fatto lo ha fatto fuori dalle sue scelte.

Juventus, si lavora a un clamoroso scambio col Barcellona: Bentancur favorirebbe il ritorno di Pjanic

Già in anticipo rispetto alla fine degli impegni della scorsa stagione, era venuto alla luce lo scambio orchestrato da Juventus e Barcellona: Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero. I due, che hanno cambiato le proprie maglie a cifre molto alte, per diverse ragioni non hanno avuto un grosso impatto nei nuovi club.

Se invece la Juventus sembra intenzionata a rinnovare la fiducia al brasiliano, frenato da alcuni problemi fisici e dalle decisioni di Andrea Pirlo, il Barcellona sembra contare i giorni che lo separano dalla possibilità di separarsi da Miralem Pjanic, che non ha mai convinto Ronald Koeman e di fatto è rimasto ai margini del club catalano.

Ora, secondo Rac1, Juventus e Barcellona stanno imbastendo uno scambio tra Pjanic e Rodrigo Bentancur. Secondo l’emittente catalana, il discorso tra le due società va già avanti da un paio di settimane.

Pjanic, non scende in campo ormai da due mesi. L’ultima apparizione in Liga del centrocampista bosniaco risale alla sfida di campionato contro l’Elche del 24 aprile. Dopodiché quando non è rimasto in panchina si è trasferito in tribuna. L’ultima apparizione in assoluto è relativa al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Paris Saint Germain del 10 marzo. La Juventus con lui potrebbe ritrovare anche l’apporto realizzativo che è mancato tramite i centrocampisti in questa stagione