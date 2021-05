La nuova Fiorentina di Gattuso e il futuro di Vlahovic

Salvo clamorosi colpi di scena, la Fiorentina punterà con forte decisione su Gattuso in vista della prossima stagione. Accordo ormai raggiunto, l’ufficialità potrebbe arrivare a fine stagione dopo il concedo dal Napoli.

La Fiorentina è pronta a dire addio a Iachini per abbracciare Gattuso sulla panchina viola. Accordo ormai ai dettagli e attesa per la definitiva fumata bianca che potrebbe concretizzarsi a fine stagione. L’arrivo di Gattuso potrebbe coincidere con la conferma di Vlahovic, il quale potrebbe rinnovare con la Fiorentina e far parte del nuovo progetto in chiave futura. L’arrivo di Gattuso potrebbe spingere la Viola a puntare con forte decisione all’Europa.

Da valutare anche il futuro di Ribery, non è escluso che l’attaccante francese possa decidere di rinnovare il suo contratto con la Fiorentina e restare ancora a Firenze in vista della prossima stagione. Quale sarà il nuovo disegno tattico della Fiorentina di Gattuso? Il tecnico potrebbe puntare forte sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1. Ci saranno nuovi innesti a centrocampo e in difesa, mentre in attacco potrebbero arrivare due nuovi rinforzi.

La nuova Fiorentina di Gattuso: il nuovo piano tattico

Come accennato, Gattuso potrebbe puntare con forte decisione sul 4-3-3, scegliendo Vlahovic come unica punta al centro del reparto offensivo. Non solo, Ribery potrebbe restare a Firenze, ma sulla sinistra arriverà anche un nuovo attaccante più giovane capace di dare il cambio all’esterno offensivo francese. Da valutare anche un nuovo rinforzo per la fascia destra.

Per quel che riguarda la difesa, invece, Gattuso proverà a trattenere a Firenze Milenkovic, mentre resta da valutare il futuro di Pezzella. Il capitano della Viola potrebbe dire addio a fine stagione dinanzi a un’offerta vantaggiosa. Sono attese novità già nelle prossime settimane.