Juventus, accordo a un passo: intesa col club per il brasiliano

Douglas Costa destinato a fare ritorno in patria dopo il prestito al Bayern: il Gremio è molto vicino a chiudere per l’esterno brasiliano

Ceduto in prestito al Bayern Monaco, Douglas Costa rientrerà alla Juventus a fine stagione, ma non sembra destinato a rimanerci a lungo. L’esterno brasiliano ex Shakhtar, che non fa più parte dei programmi della Signora, sarebbe pronto a fare rientro in patria.

Lo sostiene il portale brasiliano ‘Globoesporte’, il quale aggiunge che l’esterno mancino, già nel giro della Seleçao, avrebbe di recente incontrato a casa propria, insieme al procuratore, una delegazione del Gremio. Tra i presenti ci sarebbero stati l’amministratore delegato Carlos Amodeo e il vice presidente Marcos Hermann.

Juve, Douglas Costa molto vicino al Gremio

Il club di Porto Alegre risulta essere da tempo sulle tracce del calciatore, che ha esordito da professionista proprio con la maglia dei tricolor. La novità è che durante l’ultimo incontro le parti si sarebbero notevolmente avvicinate dal punto di vista economico.

Ancora da capire se la trattativa verrà sbloccata con un nuovo prestito (con il Gremio pronto a sobbarcarsi una parte dello stipendio) oppure direttamente con la rescissione del contratto dello juventino. Le interlocuzioni tra i due club, in ogni caso, starebbero procedendo spedite.