Juve, niente da fare: il migliore parte dalla panchina

Altre cattive notizie per Pirlo in vista del match contro il Sassuolo. Come riporta Sky Sport, Cuadrado dovrebbe partire dalla panchina.

E’ crisi nera per la Juventus dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan di domenica scorsa. In giornata è arrivata anche l’ufficialità che l’Uefa ha aperto un’indagine disciplinare su Juventus, Real Madrid e Barcellona dopo le resistenze di non lascaire il progetto della Superlega che è naufragato dopo appena due giorni.

I bianconeri, al momento , sarebbero fuoi dalla zona Champios. L’ipotesi di non partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea non è neanche presa in considerazione dai dirigenti bianconeri, ma è un’ipotesi che si fa sempre più reale. La Juventus questa sera sfiderà il Sassuolo di De Serbi in un match vitale per i bianconeri.

Cuadrado partirà dalla panchina

Come riporta ‘Sky Sport’, c’è un’altra brutta notizia per Pirlo. Infatti, il tecnico juventino dovrà, almeno dal primo minuto, fare a meno di Cuadrado. Il colombiano avrebbe accusato un po’ di stanchezza e affaticamento e potrebbe partire dalla panchina. McKennie dovrebbe sostituirlo sulla fascia destra con Danilo ed Alex Sandro terzini.

Cuadrado è stato tra i migliori in questa stagione così problematica per la Juventus. Il laterale è l’uomo in più per Pirlo nella fase offensiva bianconera. Cuadrado è sempre tra gli uomini più pericolsi della Juve, fornendo, solo in campionato, ai propri compagni la bellezza di 11 assist.