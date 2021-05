Juve, nel comunicato della Curva Sud attacco anche a Ronaldo

La Curva Sud Juventus ha scritto una lettera aperta rivolta alla dirigenza dei club bianconero, lamentando gli accadimenti di questa stagione.

Il clima che si respira in casa Juventus è davvero infuocato. La delusione dei tifosi nei riguardi della società e della squadra ha raggiunto livelli inediti. Difficile, infatti, è digerire una stagione fallimentare per ciò che concerne gli obiettivi prefissati, la quale sta terminando col serio rischio di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League o di farlo per il rotto della cuffia. A tal proposito è apparsa una lettera da parte dei tifosi della Curva Sud Juventus sui social. Si tratta di un vero e proprio sfogo rivolto alla dirigenza.

La lettera della Curva Sud Juventus alla società

Ciò che principalmente si rimprovera è il quinto posto in classifica derivato dalla decisione di smantellare un gruppo vincente per favorire una grande individualità, e il richiamo sembra essere a Ronaldo. Si passano in rassegna poi le tante vicende esterne, legate ad esempio alla creazione della Superlega, definita come un delirio di onnipotenza da parte della società.

Si arrivare a sostenere poi che l’accaduto abbia delle ragioni più profonde. Si ritorna infatti a quanto successo nel 2006, pensando che in realtà tutto sia parte probabilmente di un progetto per risanare i debiti. Vale a dire che la società, in questa difficile posizione in classifica, sarebbe costretta a cedere i campioni, che malvolentieri resterebbero in squadra senza Champions League, e ciò permetterebbe di abbassare il tetto ingaggi senza troppi problemi. La dirigenza insomma starebbe imponendo un cammino di “sofferenza e sconfitte” per favorire un progetto di ridimensionamento, senza però volerlo chiaramente dire.