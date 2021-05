Manuel Locatelli ha parlato del suo futuro ed ha aperto ad un trasferimento lontano dalla Serie A: addio alla Juventus?

E’ pronto per gli Europei, dopo una stagione in cui ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità. Manuel Locatelli, 23 anni, ha conquistato anche i più critici. Grazie al Sassuolo e a De Zerbi, il giovane che al Milan sembrava dovesse bruciarsi, è fiorito. Conquistata la Nazionale, ora l’ex rossonero punta ad un salto in una big e le pretendenti non mancano. Da un anno ormai si parla dell’interesse della Juventus che già la scorsa estate è andata vicina al suo acquisto. Tutto rimandato un anno fa ed ora i bianconeri rischiano di veder sfumare l’arrivo del centrocampista. Locatelli è finito, infatti, anche nel taccuino di Leonardo, direttore sportivo del Psg. Il 23enne sotto la Torre Eiffel? Possibile, leggendo le parole dello stesso centrocampista a ‘L’Equipe’.

Juventus, Locatelli: “Psg? Treno da non perdere”

Manuel Locatelli è pronto al trasferimento in una big e non dice no ad un’esperienza all’estero. Intervistato da ‘L’Equipe’, il centrocampista del Sassuolo parla della possibilità di approdare al Psg o in una grande straniera: “Sono disponibile ad un’esperienza fuori dall’Italia: ci sono treni che devi prendere”.

Treno sul quale Locatelli è pronto a salire, invogliato anche da quanto stanno facendo con la maglia del club parigino i suoi compagni di Nazionale. “Vedere Verratti, Florenzi e Kean fare bene al PSG, ovviamente fa venire voglia”. Il Sassuolo (e la Juventus) sono avvisati quindi: Locatelli è pronto a salire sul treno che lo porta lontano dall’Italia. Il biglietto da pagare però è ‘caro’: quaranta milioni di euro la cifra che il club neroverde chiede per il suo gioiello.