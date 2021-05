Buffon, il commovente saluto alla Juve su Instagram

Buffon saluta la Juventus anche su Instagram: “Ho dato tutto, ho ricevuto di più. Non esiste un grazie grande abbastanza”

Gigi Buffon, che in un’intervista uscita oggi ha annunciato la fine della sua seconda esperienza alla Juventus, ha voluto ufficializzare l’addio anche con un post sul suo profilo Instagram.

Solo parole di affetto per la squadra dove il 43enne di Carrara ha vissuto quasi vent’anni della sua carriera: 17 stagioni consecutive dal 2001 al 2018 e poi, dopo la breve esperienza al PSG, le ultime due annate.

Buffon: “Il tempo che verrà è tutto da scrivere”

“Questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve” scrive Buffon. Che, dopo aver sottolineato che la scelta era stata presa da tempo, prosegue: “Questa non è una decisione facile: qua c’è la mia storia, la mia gioia, le mie lacrime, la mia casa”.

“Non esiste un grazie grande abbastanza“, sottolinea ancora il portierone, che sfiorò il pallone d’oro nel 2006 dopo un mondiale vinto da protagonista. Per poi concludere: “Il tempo che verrà è tutto da scrivere. E da vivere. Sempre, fino alla fine”, riprendendo lo slogan del club.

Il post, che ha ricevuto moltissimi like in breve tempo, non chiarisce dunque se Buffon si concederà o meno un’ulteriore stagione in qualche altra squadra, alla ricerca di nuovi record dopo quelli conquistati con le maglie della Juve e della Nazionale.

Per saperlo, occorrerà probabilmente pazientare ancora per qualche settimana.