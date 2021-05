Veretout, l’agente lancia un messaggio a Mourinho

Mario Giuffredi, agente di Veretout, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del suo assistito e di Mourinho.

L’arrivo di José Mourinho alla Roma ha rivitalizzato tutto l’ambiente capitolino. I tifosi giallorossi sono entusiasti dell’arrivo del portoghese e stanno già pensando ai possibili acquisti per la prossima stagione. Nonostante gli ultimi esoneri del tecnico, c’è grande fiducia sul futuro della Roma targata Mourinho.

La Roma, dopo l’eliminazione in semifinale di Europa League ad opera del Manchester United, ha solo l’obiettivo di difendere il settimo posto, posizione utile per qualificarsi alla prima edizione della Conference League, dall’assalto del Sassuolo. Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è stato intervistato da ‘Radio Punto Nuovo’ dove si è soffermato sul futuro del suo assistito e di Mourinho:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Veretout sarebbe entusiasta”

“Futuro di Jordan? Ne discuteremo una volta che sarà finita la stagione. Mourinho? Non sono a conoscenza di cosa pensi del mio assistito, ma so per certo che Jordan sarebbe felicissimo ed entusiasta di poter essere allenato dal tecnico portoghese”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho ha scelto: ecco il pilastro della difesa

Il centrocampista francese è arrivato alla Roma dalla Fiorentina nel 2019 per 18 milioni di euro ed è diventato il punto cardine del centrocampo giallorosso di Fonseca. Veretout in questa stagione ha dovuto partire qualche infortunio, ma nonostante questo ha segnato ben 11 gol in 37 presenze in questa stagione tra tutte le competizioni.