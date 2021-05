Juve, che bordata di Cassano dopo la vittoria col Sassuolo

Antonio Cassano si è concesso ad un attacco molto duro alla Juventus, il tutto in quel di Twitch sul canale ‘BoboTv’.

In quel di Twitch, quando si accendono i riflettori su ‘BoboTv’, tutti drizzano le antenne per ascoltare quelli che sono stati protagonisti indiscussi del nostro calcio. Christian Vieri il padrone di casa, ma poi anche Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, tutti che si cimentano nel commentare le ultime del calcio italiano ma non solo. E cosi qualcosa finisce sopra le righe, soprattutto quando si parla delle gradi del nostro calcio.

A far discutere, anche questa volta, sono state le parole di Antonio Cassano che si è cimentato nel commentare la vittoria della Juventus contro il Sassuolo. Non successo che non ha per niente convinto il talento di Bari Vecchia, che non è stato morbido nei confronti della squadra bianconera.

Una vittoria, quella della Vecchia Signora, che potrebbe anche non bastare, cosi come non potrebbero bastare le prossime due, per arrivare alla conquista di uno dei primi quattro posti, validi per l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Il tutto frutto di una stagione non particolarmente brillante, come sottolineato dallo stesso Cassano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, l’ultima bordata di Cassano

“La Juve ieri ha vinto 3-1, se fosse stato 4-0 per il Sassuolo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Rigore sbagliato, un miracolo di Buffon, due occasioni sbagliate”, le parole di Antonio proprio su ‘BoboTv‘. “La Juve continua ad essere la grande delusione a livello europeo. Ma grandissima”, l’attacco durissimo dell’ex attaccante della Roma.

LEGGI ANCHE >>> “10 milioni alla Fiorentina se la Juve va in Champions”, ma è una fake news