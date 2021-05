Paratici via dalla Juventus? Agnelli ha un nuovo obiettivo

Fabio Paratici via dalla Juventus? Il sostituto potrebbe essere Luis Campos, ma c’è da battere la concorrenza di due club inglesi.

L’anno che verrà, per la Juventus, sarà quello della rinascita. Il club bianconero, dopo gli scarsi risultati raggiunti nel campionato ancora in corso, è chiamato a riscattarsi. Ci sarà Andrea Pirlo sulla panchina dell’Allianz Stadium? Chissà. Chi di certo non ci sarà è Gianluigi Buffon che, due giorni fa, ha annunciato l’addio al suo storico club. Restano in bilico, oltre ai calciatori della rosa ed all’allenatore, anche alcune poltrone della dirigenza. Una su tutte è quella di Fabio Paratici.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Paratici, c’è già il sostituto

Anche il futuro della dirigenza della Juve è tutto da scrivere. E’ ‘Sky Sports UK’ a raccontare ulteriori dettagli sull’ eventuale addio di Fabio Paratici dalla Juventus, in scadenza di contratto. Il Managing Director della Football Area della Juve sembra vicino all’addio.

LEGGI ANCHE >>> Ounas trascina il Crotone e manda un messaggio al Napoli

L’emittente satellitare, inoltre, svela il nome del presunto sostituto del dirigente bianconero. Il patron Andrea Agnelli, infatti, potrebbe decidere di ripartire da Luis Campos, dirigente portoghese con un passato (recente) al Lille. Il 56enne portoghese è libero da dicembre. Anche il Manchester United e l’Arsenal sono sulle sue tracce.