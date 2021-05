Ounas trascina il Crotone e manda un messaggio al Napoli

Colpaccio del Crotone che grazie alle magie di Ounas batte il Verona e conquista i tre punti nel posticipo della 36esima giornata di Serie A.

Crotone-Verona finisce 2-1. La formazione di Serse Cosmi batte a sorpresa l’Hellas Verona di Ivan Juric. Il merito dei tre punti conquistati è tutto di Adam Ounas, l’attaccante franco-algerino di proprietà della SSC Napoli. E mister Cosmi ed il patron Ursino si godono le sue giocate, Aurelio De Laurentiis, forse, si mangia le dita. Definito da qualcuno “troppo vivace” nei tempi napoletani, Ounas è ora uno degli uomini più pericolosi del Crotone che, seppur già matematicamente retrocesso, strappa tre punti importanti contro una squadra attrezzata come il Verona. Seppur indirettamente, con le sue ultime giocate il calciatore ha mandato un messaggio importante al Napoli. Il suo trasferimento a Crotone, infatti, è con la formula del prestito secco. A fine stagione, dunque, tornerà in Campania.

Crotone-Verona, la sintesi: Ounas MVP

E’ senza dubbio Adam Ounas l’MVP del match. Dopo soli due minuti di gioco, il calciatore di proprietà del Napoli porta in vantaggio i suoi: Simy affonda sulla sinistra e serve il numero 7 che alza una traiettoria imparabile per il portiere del Verona Pandur. A quindici minuti dal termine, poi, proprio Ounas confeziona l’assist perfetto per Junior Messias che, tutto solo, segna il 2-0 definitivo. Nel finale c’è spazio anche per l’autogol di Molina che vale il 2-1 definitivo.

Dopo l’avventura al Cagliari, Ounas si trasferisce a Crotone nel mercato di gennaio. Il club calabrese lo mette subito al centro del progetto, tanto che il ragazzo colleziona ben dodici presenze, mettendo a segno anche tre gol e realizzando tre assist. Un bottino niente male per un calciatore ritenuto un ‘peso’ sotto l’ombra del Vesuvio. Chissà che la dirigenza partenopea, visto il suo rendimento, non possa concedergli una seconda chance nella prossima stagione.

Classifica Serie A

Inter 88

Atalanta 75

Milan 75

Napoli 73

Juventus 72

*Lazio 67

Roma 58

Sassuolo 56

Sampdoria 46

Hellas Verona 44

Udinese 40

Bologna 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Cagliari 36

*Torino 35

Spezia 35

Benevento 31

Crotone 21

Parma 20

* Una partita in meno