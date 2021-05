Juve-Inter, assenza pesante per Conte: “Non convocato”

Alexis Sanchez ha rimediato un infortunio nel corso della partita con la Roma e non rientrerà nella lista dei convocati di Conte.

Il Derby d’Italia perde uno dei potenziali protagonisti. In attesa della conferma ufficiale, è ‘Sky Sport’ a riportare la notizia della assenza di Alexis Sanchez dalla lista dei convocati per la sfida contro la Juventus.

Sanchez è stato uno dei migliori dell’Inter nelle ultime giornate

Il cileno stava attraversando un grande periodo di forma in questo finale di stagione, in cui aveva trovato più spazio da titolare complice anche il titolo di Campione d’Italia già matematicamente cucito sulle maglie dell’Inter. Sanchez era riuscito a mettersi in evidenza con prestazioni brillanti come quella contro la Sampdoria (doppietta per lui contro i blucerchiati) che potrebbero valergli la riconferma nella rosa nerazzurra dell’anno prossimo. Il “Nino Maravilla” ha però subito un colpo nel corso dell’ultima gara contro la Roma, che lo ha costretto ad abbandonare il campo in anticipo. Sanchez non sarà dunque della partita, il che scioglie anche un dubbio di formazione per quel che concerne l’Inter di Conte.

I dubbi restano su chi coprirà il ruolo di esterno sinistro, con il ballottaggio che coinvolge Matteo Darmian e Ivan Perisic. Il resto della formazione dovrebbe essere quella “titolare”, con il trio di centrocampo composto da Eriksen, Barella e Brozovic. Con o senza il tricolore in palio, Juventus-Inter è un match che tutti i calciatori sognano di poter giocare. La certezza è che domani, a partire dalle 18, vedremo in campo tutto l’orgoglio, la fierezza e l’ardore che le due squadre possono regalare nella ricerca dei tre punti, fondamentali per la Juventus per continuare a sperare in un posto Champions. L’Inter, priva dunque di Sanchez, cercherà di fare un altro regalo ai propri tifosi.