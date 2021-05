“Hanno chiesto alla Fiorentina di far vincere il Napoli”

Ravezzani, direttore di Telelombardia, rivela: “Fiorentina-Napoli? Mi hanno detto che gli ultras viola non vogliono la Juve in Champions”

Le ultime giornate di campionato, sono da sempre un ricettacolo di voci e di rumors di ogni genere. Inoltre, gli aneddoti del calcio parlano spesso di una storia con nottata anche dalla presenza di pressioni di gruppi ultras. Secondo quanto riporta Fabio Ravezzani, direttore dell’emittente ‘Telelombardia’, i supporter più accesi della Fiorentina sarebbero pronti a chiedere alla propria squadra di evitare una partita molto combattuta contro il Napoli nel prossimo turno di campionato.

Queste le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo’: “Mi hanno spiegato che gli ultras della Viola hanno detto o diranno alla propria squadra di disputare contro il Napoli una partita ‘al minimo indispensabile’ per non permettere alla Juve di raggiungere la zona Champions. Si ripropone una situazione stile Lazio-Inter di qualche anno fa. Ripeto, se la Fiorentina dovesse contribuire a dare un dispiacere alla Juve, gli ultras non sarebbero esattamente dispiaciuti”.

Fiorentina-Napoli del 2018 fu partita vera

Ovviamente, il primo precedente che torna la mente e quello del 2018. Dopo la contestatissima partita tra Inter e Juventus, il Napoli di Maurizio Sarri va al Franchi per disputare contro la Fiorentina la gara che era necessaria per continuare la rincorsa ai bianconeri. Nella partita dello ‘scudetto perso in albergo’, quel Napoli perde 3 a 0 e chiude le sue velleità di tricolore.

Un precedente che ancora brucia sulla pelle dei tifosi partenopei e che li lascia piuttosto increduli rispetto alle parole pronunciate da Ravezzani nelle ultime ore.